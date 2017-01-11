İkizler ve anneleri göz yaşları içinde defnedildi

Bursa’da, ikiz kızlarını zehirleyerek intihar eden genç kadın ve çocukları, göz yaşları içinde toprağa verildi.

İddiaya göre, 25 yaşındaki Zahide Kahraman, görümcesine ’hakkınızı helal edin’ diye mesaj attıktan sonra 4,5 yaşındaki kızları Ecrin ve Eslem’i zehirleyerek, kendisini holdeki doğalgaz borusuna yemeni ile astı. Görümcenin haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman, eşini asılı, 2 kızını ise baygın halde buldu. İkiz kızlar ve anneleri kurtarılamadı

Anne ve ikizlerin cenazeleri dün memleketleri olan Balıkesir’in Dursunbey ilçesine getirildi. Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı. Gözyaşlarının sel olduğu helallik alma sırasında acılı baba Mustafa Kahraman güçlükle ayakta durabildi. Kahraman’ın ikiz çocuklarına aldığı okul çantaları minik tabutların üzerine konuldu. Vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından intihar eden kadın ile ikiz kızları toprağa verildi. Vatandaşlar, ayakta güçlükle duran babaya taziyede bulundu.