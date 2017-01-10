İkizleri ölüm bile ayıramadı

Bursa’da anneleri tarafından zehirlendiği ileri sürülen ikiz kızların cenazeleri aynı tabuta konuldu. İkizlerin ve annelerinin cenazesi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine getirilirken, yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile aralarında sıkıntı bulunan 25 yaşındaki Zahide Kahraman, görümcesine ’hakkınızı helal edin’ diye mesaj attıktan sonra 4,5 yaşındaki kızları Ecrin ve Eslem’i zehirleyerek kendisini de holdeki doğalgaz borusuna yemeniyle astı. Görümcenin haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman, eşini asılı 2 kızını ise baygın halde buldu. Kızlarını aynı taksiyle bir özel hastaneye eşini de 112 Acil Servis ekipleriyle götüren genç adam ikizlerini ve eşini kurtaramadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ikizlerin ve annelerinin cenazesi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderildi. Kendini asarak canına kıyan Zahide Kahraman ile çocuklarının yarın defnedileceği açıklandı.

Dursunbey Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazeleri yakınları karşıladı. Hastane önünde fenalık geçiren yakınlarına sağlık çalışanları müdahale etti. İkiz kardeşin tek tabuta konulması herkesi duygulandırdı.