İl dışında yaşayan Balıkesirliler bir bütün oldu

Ülke genelinde faaliyet gösteren Balıkesirliler Dernekleri'nin düzenlediği 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü kutlamaları düzenlenen kortej yürüyüşü ve konser etkinliğiyle sona erdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan Balıkesirliler Dernekleri Kurtdereli Spor Salonu'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Balıkesirliler Dernekleri Platformu'nan hazırladığı ve Balıkesirli sanatçıların sahne aldığı konser yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte BALDEP Başkanı Salih Sağıroğlu selamlama konuşması yaparak dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sağıroğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyeleri de il dışında yaşayan Balıkesirlilere seslendi. Konuşmaların ardından Balıkesirli sanatçıların yer aldığı konser verildi. Etkinlikte ayrıca halk oyunları gösterileri de yapıldı.

Balıkesirliler Dernekleri Platformu Başkanı Salih Sağıroğlu düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada il dışında yaşayan 1 milyon 300 binin üzerinde Balıkesirli bulunduğunu söyledi. Sağıroğlu şunları söyledi:

“Bizler Balıkesir'i dışarıda temsil eden Balıkesirliler Dernekleri bulunduğumuz il ve ilçelerde çoğu zaman programlar yapıyoruz. Bu defa köklerimize dönelim, kucaklaşalım ve böyle bir anlamlı günde hep birlikte olalım istedik. Seviyoruz biz toprağımızı, havasını, suyunu, denizini, ormanını. Ömrümüz uzuyor buralara geldiğimiz zaman. Çocukluk sevinçleri yeşeriyor içimizde. Balıkesir ilçeleriyle birlikte 1 milyon 200 binin üzerinde bir nüfusa sahibiz. Fakat dışarıda yaşayan Balıkesirli sayısı 1 milyon 300 bin. Ama bizim köklerimiz burada. Analarımız, babalarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz, en yakın akrabalarımız burada yaşıyor. Kabirlerimiz burada. Bu sebeple bizim bayramlarımız burada güzel oluyor. Gurbetlik zordur. Ne kadar kalabalık ortamlarda bulunursanız bulunun hep yalnız, bir başınasınız, hep içimiz buruk" dedi.

Balıkesir'de denizi görmeyen çocuk kalmayacak

Sağıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki günlerde ‘Güneş Bizim İçin de Doğuyor' isimli bir projemizi başlatıyoruz. Balıkesir'in kırsal mahallelerinde; özellikle dağ köylerinde hiç deniz yüzü görmemiş çocuklarımızı, gençlerimizi kamp yaptırabileceğimiz bir çalışmamız olacak. Önümüzdeki dönem bu çalışmalarımızı daha profesyonel ve kurumsal hale getirerek Balıkesir'in kabuğunu kıracak projeler üreterek bakanlıklarımız, valiliğimiz, belediyelerimiz ve ajanslarımızla işbirliği yaparak, kalkınma ve tanıtım projelerini yürürlüğe koyacağız. Balıkesir'in daha fazla vizyona ihtiyacı var. Bir şeyler üretmek için zamanından, işinden hatta ailesinden fedakarlık yapan insanlara ve kurumlara gerekli ilgi gösterilmeli. Tamer Yiğitlerin, Caner Erkinlerin, İlker Ayrıkların, Yasemin Adarların, Ali Eren Demirezenlerin, Balıkesir'in adını ulusal ve uluslararası alanda duyururken yeteri kadar destek olunmadığı noktasında tatlı serzenişlerini çok duyduk ve hala duyuyoruz. Türkiye ve Avrupa'da insanına sahip çıkmak, kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için kurulan gönüllü konsolosluklar olan Balıkesirliler Derneklerimize daha fazla zaman ayrılmalı ve destek verilmeli. Her derneğimizi birer Kaymakamlık, birer belediye olarak görmenizi istiyoruz. Bizler bu kurumların şahsi karşılık beklemeyen, doğduğu topraklara aidiyet duygusuyla çalışanlarıyız. Fikir anlamında, tanıtım anlamında, kültürünü yaşatma anlamında, il dışında bulunan elçileriz. Bu anlamda köklerimizle işbirliklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Balıkesir dışındaki biz derneklerin daha iyi hizmet verebilmesi ve doyduğumuz şehirlerde kültürümüzü yaşatmak ve diğer kültürlere tanıtabilmek için en önemlisi yalnız kalmadığımızı hissetmemek, Balıkesir ilindeki mevcut kurumların, belediyelerimizin ve yerel basının manevi desteğine ihtiyacımız vardır" şeklinde konuştu.

Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe CHP Milletvekili Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.