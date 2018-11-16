İlahiyat Fakültesi Dekanı BGC'ni ziyaret etti

Dr. Mehmet Bayyiğit, BGC Basın Müzesi ve Medya Merkezini ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ile görüşmesinde Bayyiğit, Balıkesir ve Üniversite ilişkileri üzerine görüşlerini paylaştı. Kurucu Dekanı olduğu İlahiyat Fakültesi'nin dünden bugüne geldiği konum ile kısa sürede gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası etkinlikler hakkında bilgilendirdi.

Üniversite ile şehir arasındaki kopukluk üzerine hem fikir olunan buluşmada Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, "Rektör olarak atanmam halinde üniversitemiz yanında Balıkesirimizin de sağlıklı gelişimine katkı sunmak öncelikli vazifemiz olacak" sözünü verdi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Özkan'ın eşlik ettiği Bayyiğit, müzede, milli mücadele kahramanları Hasan Basri Çantay ile Mustafa Necati Bey başta olmak üzere ilimiz basınına önemli katkıları bulunan Cevdet Demiray, Münir Yenal, Cahit Albayrak, Ekrem Balıbek ve M. Reşit Kıpçak anısına oluşturulan odaları gezerek Türk ve Balıkesir Basın tarihine yolculuk yaptı. Ziyarette Bayyiğit, aynı zamanda Balıkesir Basın tarihinde önemli bir yeri bulunan Hasan Basri Çantay tarafından tesfir edilen ve İlahiyat Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesi Vakfı'nca özel tasarımla sınırlı sayıda bastırılan "Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim" kitabını Cemiyetimize hediye etti.

Kutsal kitap, gazetecilerle ziyaretçilerin yararlanmaları amacıyla üstad Hasan Basri Çantay'ın adını taşıyan Cemiyet kütüphanesinde muhafazaya alındı.