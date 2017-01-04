İlanlarla kısmetini arıyor

Balıkesir’de kendisine ait evde yaşayan 60 yaşında Nurettin Gerenli, yakın sokak ve caddelerde bulunan elektrik direklerine astığı ilanlarla kısmetini arıyor.

Babasından kalma evde yıllardır tek başına yaşayan 60 yaşındaki Nurettin Gerenli evlenmek için mahallenin yakın çevresindeki elektrik direklerine astığı ilanlarla kısmetini arıyor. Daha önce evinin doğalgazını ödemek suretiyle yanında kalması için aile arayan Nurettin Gerenli emekli olduğunu ve gelirini hayat arkadaşı ile paylaşmak istediğini söyledi. Gerenli, "Ben 60 yaşındayım 2 sene önce emekli oldum ondan önce hiç bir gelirim yoktu. 2 sene önce Bağkur’dan emekli olduktan sonra şimdi bin lira maaşım var. Ben pazarcıydım, pazarcılıktan emekli oldum ve hiç evlenmedim. Ev ölen babamdan miras kaldı, eskiden gelirim yoktu şu anda gelirim var şimdi 35-40 yaşlarında bir hatun arıyorum. Kazandığım bu parayı evlendiğim hatunla paylaşmak istiyorum. Ben istiyorum ki yapayalnız burada olduğum için, bin lira kazanıyorum ama kazancımın bir amacı yok, bir amacı olması lazım. Bir amacı olması içinde birisiyle evlenmem gerekiyor. Benim evleneceğim kişi 35-40 yaşında olmalı ihtiyarla uğraşamam zaten ben kendim ihtiyarım bana baksın istiyorum, benimle ilgilensin. Daha önce gelirim yoktu, gelirim olduğu için bu ilanı kaldırıyoruz, eskiden doğalgazı ödeyecek bir aile ile oturmak istiyordum artık gerek kalmadı" dedi.