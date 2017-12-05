İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, okulları ziyaret etti

Öğrencilere kitap okumalarını tavsiye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, sınıfları dolaşarak, öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte bir süre sohbet ettikten sonra, öğrencilere başarılı olmanın yolunun kitap okumaktan geçtiğini anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, “Sevgili çocuklar, sizler geleceğimizin teminatlarısınız, hayalinizdeki mesleklere kavuşmak istiyorsanız, hayalinizi gerçekleştirmek için derslerinize çok çalışmalı ve bol bol kitap okumalısınız.’’ dedi Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç daha sonra beraberinde getirdiği hediyeleri öğrencilere dağıttı. Okullarda yapılan gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.