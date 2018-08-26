İlçenin ekranı olan mahalleye hizmet yağıyor

Mahalleye yapılan belediye yatırımları konusunda bilgi veren Burhaniye Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili İsmail Çancı, Pelitköy sahil yolunda sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İsmail Çancı, Pelitköy’deki çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi,”İki yıl önce Çanakkale-İzmir yolu üzerindeki yatır diye anılan yerden Pelitköy sahiline giriş yapılan yolun sahile kadar asfaltlanmasıyla başlayan hizmet atağı, Horata mevkiinde bulunan ve Pelitköy mahallesini ana yola bağlayan yolun sıcak asfalt yapılması ve İskele Adıyar mevkiinden başlayan 8 kilometrelik Pelitköy sahil yolunun komple sıcak asfaltlanmasıyla devam ediyor. Pelitköy, Belde Belediyesi iken tabi ki düşük olan belde bütçesi nedeniyle temizlik hizmetleri, arıtma ve su tedariki gibi temel belediyecilik hizmetlerinde, belde sakinlerine sıkıntılar yaşatıyordu. Öncelikle ulaşım konusunda Büyükşehir Belediyemizce gerekli düzenlemeler yapıldı. Burhaniye Belediyemiz de çöp toplama ve sahil temizliğini yoluna soktuğu gibi, bütçesinin imkanları ölçüsünde beton parke taş döşenmesi konusunda gerekli yatırımları yaptı. İmar haritalarında, park alanı ve çocuk Bahçesi olarak ayrılan yerlere yine bütçe imkanları doğrultusunda gerekenleri yapmaya çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ise sahil yolu ile Pelitköy Mahallesi giriş yolunu baştan sona kadar sıcak asfalt ile Pelitköy mahallemize yakışır şekilde asfaltladı. Pelitköy Mahallemiz, ulusal çapta bilinirliği olan ve bir çok yazlığa ev sahipliği yapan, ilçemizin ekran mahallelerinden biridir. Pelitköy mahallemize yakışacak nitelikte sahil düzenlemeleri yaparak, ışıklandırılmış bulvarla, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve park alanları yapılarak, Pelitköy Mahallemizin ilçe turizmine katkısını arttıracağız. Belediye yatırımları ile hem turizm işletmeleri hem de mahalle sakinlerimiz kazanacaktır. Pelitköy Mahallesi hudutlarında bulanan mevcut ve yapılacak konut ve turizm işletmeleri için daha iyi bir alt yapı oluşturulunca hem Pelitköy Mahallesine yakışır alanlar ortaya çıkacak, hem de vatandaşlarımızın alacağı hizmet kalitesi de arttırılmış olacaktır.” dedi.