İlk ders Başkan Yılmaz'dan

Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı açılışı törenine katılan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı açılışı törenine katıldı. Programı öğrencilerle birlikte girdiği sıradan takip eden Başkan Yücel Yılmaz, yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek; "Öğrenme ve öğretme aşkıyla dolu, yeni ufuklara açılmamıza vesile olacak bir yıl olsun" dedi. Balıkesir Valiliği'nin Ercan Kıvrak İlkokulu'nda düzenlediği İlköğretim haftası kutlama etkinliğine de katılan Başkan Yücel Yılmaz, okula yeni başlayan miniklerin heyecanına ortak oldu.

"Sevgiyi yaşayın, yaşatın"

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının yolunun yeni neslin iyi ve nitelikli bir eğitim almasından geçtiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz, "Sizler bu şehrin ve bu aziz milletin yarınları, geleceği olacaksınız. Sizlerin geçtiği yollardan geçmiş biri olarak tavsiyem şudur ki; zamanınızı iyi değerlendirin, her şeyin hakkını verin. Öğrenciliğin, sporcu olmanın, çocuk olmanın hakkını vererek yaşayın ve en önemlisi de sevgiyi yaşayın, yaşatın" dedi. Başkan Yılmaz, konuşmasının sonunda "Hep birlikte daha çok çalışarak, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştireceğimize inancım tam" diyerek öğretmen ve velilere seslendi.

Okul Müdürü Ramazan Konakbay, Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi'ne yaptığı yatırımlar nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederken; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Eğitim ve öğretimin hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Demir, öncelikli olarak 'insan' kavramının üzerinde durulması gerektiğine dikkat çekerek "Önce 'insan' kavramı nedir, ne değildir anlayalım, anladıktan sonra da şerefli bir şekilde yaşamaya çalışalım ve her şeyi onun üzerine inşa edelim. Türk Milleti insana ve insanlığa huzuru getirebilecek tek millettir. Siz de bu büyük milletin bir ferdi olarak üzerinizde büyük bir sorumluluğunuzun olduğunu unutmayın" dedi.