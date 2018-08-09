İlk yedi ayda 315 bin yolcu

2017 yılına göre yolcu sayısını yüzde 49 artıran Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, geçen yılın ilk yedi ayında 211 bin 518 yolcuya hizmet vermişti. Bu yılın ilk yedi ayında ise iç hatlarda 308 bin 140, dış hatlarda ise 7 bin 644 yolcuya hizmet sunuldu. 2018 yılında toplamda 315 bin 784 kişi Koca Seyit Havalimanından uçuş yaptı. Ayrıca Koca Seyit Havalimanından bu yıl 98 ticari dış hat uçuşu ve 2 bin 328 ticari uçuş gerçekleştirildi. Havalimanı yılbaşından temmuz sonuna kadar 12 bin 142 uçağa iniş kalkış hizmeti verdi.