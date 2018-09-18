İlköğretim Haftası Aliçetinkaya İlkokulu'nda kutlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde ilköğretim haftası düzenlenen törenler ile kutlandı.

İlköğretim Haftası kutlama programı, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu'nun 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından program Aliçetinkaya İlkokulu'nda devam etti.

Aliçetinkaya İlkokulunda düzenlenen programa Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Daire Amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Söbüoğlu “Çocuklarınıza güvenin, başarılarını takdir edin, umutlarını her daim taze tutun. Bizler çalışmalarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün “ Eğitimde kaybedilebilecek tek bir fert bile yoktur” düsturuyla devam edeceğiz, gelin hep birlikte yarınlarımızı inşa edelim. 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”dedi.

Öğrenciler adına yapılan konuşmanın ardından okunan şiirler ve yapılan müzikli gösteriler izleyenler tarafından alkışlarla karşılık buldu. Aliçetinkaya İlkokulu'ndan mezun olan öğrencinin Türk bayrağını okula yeni başlayan öğrenciye takdim etmesiyle program son bulurken programın ardından Havran Belediyesince hazırlanan kırtasiye paketleri öğrencilere hediye edildi. Havran protokolü okula yeni başlayan öğrencilere çiçekler vererek okula hoş geldiniz dedi ve tüm öğrencilere sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim - öğretim yılı geçirmeleri dileklerini ilettiler.