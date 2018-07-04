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04 Temmuz 2018 11:21

İlkokullarda kayıt dönemi başladı

Balıkesir’de 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde ilkokula başlayacak öğrenciler için kayıt süreci başladı.

İlkokullarda kayıt dönemi başladı

04 Temmuz 2018 11:21


Tüm Türkiye’de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 1. sınıfa başlayacak ilkokul öğrencileri için kayıtlar başladı. Kayıt hakkında bilgiler veren Ali Şuuri İlkokulu Müdürü İsa Demir, “Okulumuzda 2 Temmuz itibariyle e-okul sistemimize öğrencilerimizin aday kayıtları bizim alım bölgelerimize göre düştü. 1. Sınıf öğrencilerinin ve ana sınıfına gelecek öğrencilerimizin ikametgah adreslerine göre sistemden aldık ve okulumuzun giriş kapısına listelerimizi yapıştırdık. Bundan sonra ki süreçte velilerimiz gelerek öğrencilerimizin bilgilerini TC kimlik numaraları ile beraber bize kayıtlarını yaptıracaklar. Diğer bir kayıt seçeneğimiz ise iş yerinden dolayı yapılacak kayıtlar. Herhangi bir velimiz bizim alım bölgemizde ki bir iş yerinde çalışıyor ise tabi eşinin de çalışması gerekiyor. Bu durumda bize SGK’dan getirecekleri belge ile müracaat ettiklerinde çocuklarının kayıt işlemini okulumuza yapmış oluruz" dedi.




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