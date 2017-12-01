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01 Aralık 2017 16:05

İmam Hatip Lisesi Cami törenle açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımı ve çevre düzenlemesi tamamen biten İmam Hatip Lisesi Cami dualar ile açıldı.

İmam Hatip Lisesi Cami törenle açıldı

01 Aralık 2017 16:05


2014 yılında inşasına başlanan ve bin kişilik İmam Hatip Lisesi Cami, hem vatandaşlara hizmet verecek hem de Edremit İmam Hatip Lisesi Külliyesi içinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinde kullanılacak.


Açılışta bir konuşma yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Camiler, Allah’ın evidir. Camiler, ibadet mekanlarıdır. Camiler, ilim öğrenme ve öğretme mekanlarıdır. Camiler, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği yerlerdir. Camiler, güzel ahlakın, doğruluğun dürüstlüğün öğrenildiği yerlerdir. Dinimiz camilerimize, mescitlerimize büyük önem vermiştir.”dedi.


Daha sonra yapılan duaların ardından İmam Hatip Cami’nin kurdelesi protokol tarafından kesildi ve cami ibadete resmen açıldı. Cami açılışı sonrasında Cuma Namazı protokolünde katılımıyla kılındı. Namaz sonrasında misafirlere pilav ayran ikram edildi.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Müftüsü Emin Arvas, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Belediye Meclis Üyesi Fahri Yaşar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Edremit İmam Hatip Lisesi Cami açılışına katıldı.




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