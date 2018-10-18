İmam Hatip Okullarının niteliği, dünü, bugünü paneli yapıldı

yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “İmam Hatip Okullarının Niteliği, Dünü, Bugünü” adlı paneli düzenlendi.

Karesi AVM'de gerçekleştirilen ve Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Öcal, TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Eğitimci-Yazar Musa Mert ile Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın panelist olarak katıldığı “İmam Hatip Okullarının Niteliği, Dünü, Bugünü” adlı panel,saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş'ın açılış konuşmasının ardından panelistlerin sunumlarına geçildi.

Panelde “Balıkesir İmam Hatip Okullarının Dünü, Bugünü” üzerine bir sunum gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “İmam Hatip Okullarında görev yapan öğretmenlerimiz ve ilimizdeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile böyle bir panel gerçekleştirmek en büyük arzularımdan biriydi. Bugün böylesine güzel bir ortamda bu hayalimi gerçekleştirdiğim ve siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olduğum için çok mutluyum. Rabbım birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Panelimize katılımlarıyla katkı sunan başta değerli akademisyenlerimize, bu güzel organizasyonun hayat bulmasında çok değerli katkıları olan İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit Hocama sizler adına teşekkürü bir borç biliyorum. İl genelinde 19 İmam Hatip Lisesi, 30 İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere toplam 49 okulumuzda 10 bin 872 öğrenciyle İmam Hatip Okullarımız eğitim-öğretime devam etmektedir. Bu sayı inşallah daha da yükselecek. Bugünlere ulaşmamız kolay olmadı, İmam Hatipler olarak çok zor süreçlerden bu noktaya geldik. İnşallah tesis edeceğimiz bu birlik ve beraberlik ile İmam Hatip Okullarımızı çok daha iyi noktalara ulaştıracağız” dedi.