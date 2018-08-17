İMO’dan Kızılay’a kan bağışı

Gün boyu devam eden etkinlikte İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri kan bağışı yaptı. 11.30’da başlayan etkinlikle ilk kan bağışını İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özkan yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özkan kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada 17 Ağustos 1999 depremini hatırlamak ve farkındalık oluşturmak sebebiyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özkan; “ 17 Ağustos 1999 depremini hatırlamak ve farkındalık oluşturmak sebebiyle böyle bir etkinlik yaptık. Bilindiği üzere bir imar affı gündemde. Bakanın yaptığı açıklamada Türkiye’deki 26 milyon konut stoğunun yüzde 35’inin imara uygun olduğu bu da şu anlama geliyor yüzde 65’i mühendislik hizmeti görmemiş görse bile yapılan değişikliklerle ne ifade ettiğini bilmediğimiz yapılar var. Yani biz mühendisler olarak bu yüzde 65’lik stokla ilgili nedir ne değildir depreme dayanıklı mıdır güçlendirilmesi mi gerekiyor yeniden yapılması mı gerekiyor. Bu stoklarla ilgili bir şey yapamıyoruz en azından kan stoğumuza bir faydamız olsun dedik ve bu etkinliği yaptık. Üzerinden 19 sene geçmesine rağmen aynı şeyleri sorguluyoruz. Bunları değerlendirme durumunda kaldığımız için şu anda ki durumumuzun içler acısı olduğunu ifade ediyoruz” dedi.