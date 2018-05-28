İnce, Balıkesir’den ’Enişte oyu’ istedi

Eşi Balıkesirli olan İnce, Balıkesirli vatandaşlardan önce yüzde 50 oy istedi ardından da üzerine yüzde 10 ’Enişte oyu’ talebinde bulundu.

Kuva-yi Milliye Meydanı’nda kendisini destekleyen vatandaşlara hitap eden CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasına ’Hayallerimin Kenti Balıkesir’ diyerek başladı. İnce, dün Balıkesir’de miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, "Benim hemşehrim dün Balıkesir’deydi. 14 bin kişilik stattaydı. Meydanda yapamadı mitingi. Geçenlerde Samsun’a gittim, gençler bana bisiklet getirdiler, bindim. ’Sen bisiklete binmeye devam et’ demiş bana. Ona gençliğimin şehri Balıkesir’den sesleniyorum. ’Ben bisiklete binmeye devam edeyim. Sende ecdat yadigarı ata bin de göreyim" dedi.

İnce, "Erdoğan diyor ki; ’Yerli otomobil yapacağız’. Ben de diyorum ki, sen koltuğuna, tekerleğine talipsin. Ben beynine talibim. İki, otomobili yapan robotu yapmak. Üç, otomobili yapan robotun yazılımını yapmak. Ben üçüncüsüne talibim. Aramızdaki fark bu. Az önce mezun olduğum okula gittim. Türkiye’nin en köklü eğitim fakültelerinden birisi. Okul arkadaşlarımla buluştum. 18 yaşında çektirdiğimiz fotoğrafı 54 yaşında bir daha çektirdik. Bazılarının üniversite kantininde fotoğrafı olmayabilir. Onu bilemem. Ben okuldan çıkış belgemi tekrar aldım. Cumhurbaşkanı olabilmen için en az 4 yıllık bir fakülteden mezun olman lazım. 8 dönem okuduğunu ispat etmen lazım. Birisi diyor ki, peygamberimizin diploması mı vardı diyor. Tabii ki yoktu. Peygamberimiz ’Benim diplomam var’ dedi mi? Tarımı Urfa’da konuşacağım. Sanayiyi Kocaeli’de konuşacağım. Dış politikayı İzmir’de, eğitimi de Balıkesir’de konuşacağım. Allah’ın izni, milletin isteği ile Cumhurbaşkanı olduğumda eğitimde yapacağımız 25 maddeyi anlatacağım. Bir, hedefimiz eğitimi parasız yapmak. İki, okul öncesinden doktoraya kadar sınavdan ücret alınmayacaktır. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden hiç rahatsızlık duymam asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim, siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. İmam Hatip Lisesi de Fen Lisesi de aynı muameleyi görecek. Okulların açık olduğu günlerde toplu taşıma ücretsiz olacak. Taşımalı eğitim, birleştirilmiş sınıf uygulaması kalkacak. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Öğretmenler, 24 Kasım’da hepinize bir maaş ikramiye vereceğiz. Ek ders ücretlerini vergiden muaf tutacağız. Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız. Performans düzenlemesine son vereceğiz. Öğrenciler, size sesleniyorum. Size sözümdür. İki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500 lira burs alacaksınız. YÖK’ü kaldıracağız. 10 bin öğrenciyi her yıl yurt dışına göndereceğiz. Rektörler seçimle işbaşına gelecek. Eğitim bilimsel, laik hale getireceğiz. Bunları bir fizik öğretmeni olarak sözleşme olarak kabul etmenizi isterim" dedi.

"Ben gönüllere köprü kuruyorum"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dördüncü köprüyü yaparım dedim. Bana ’Senin haddine mi düşmüş köprü yapmak’ dedi. Demirel’in yaptığı köprüden neden 10 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden 100 liraya geçiyoruz? Ben gönüllere köprü kuruyorum. Bana ’Gariban Cumhurbaşkanı adayı’ diyorsun. 3 Kasım 2002’de ben milletvekili olduğumda benden 5 ay sonra milletvekili oldun. 16 sene aynı maaşı aldık. Ben niye gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun? Sen bana gariban diyorsun ama ben dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Türk-Kürt-Alevi-Sünni diye ayırmam. Ben insanları seviyorum, en zengin benim. Ekonomi Bakanı diyor ki; ’Dolar kurlarını tanımıyorum diyor. Başbakan, ’Dolsa ne olur dolmasa ne olur’ diyor. Devlet yönetmek ciddi iştir. Bir güç varmış, gizli bir el bizi terbiye ediyormuş. Bunu açayım. Bir, bu dış mihrak varsa söz senin yanında olacağım. İki, köprüden geçiş garantisini dolar üzerinden anlaşan sen misin ben miyim? Köprüden geçmeden köprüye para ödüyoruz. Hastalar yatmadan hastaneye para ödüyoruz. Yabancı güç varmış, bu yabancı güç Türkiye’yi iflas ettirmek istiyormuş. Türkiye’nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar dolarını 16 yılda aldı Türkiye, yani Erdoğan aldı. Borç aldığın şirket beni iflas ettirir mi? Enayi mi adam? Türkiye’den alacağı var. Adam alacağını tahsil etmek ister. Aziz milletim seni kandırıyorlar"

Enişte ayrıcalığı istedi

CHP’li İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarımda çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Domates mi ekiyorsun, domates olarak satarsan ucuza satarsın. Tarıma dayalı sanayiyi kurarsan daha çok kazanırsın. Zeytin satıyoruz ama İtalya bizden alıp işliyor zeytinyağı olarak satıyor. Markalaşalım zeytinyağı olarak satalım diyoruz. Yerli ırkları, yerli tohumları geliştirelim. Öğrencilere dil öğretelim, markamız olsun bizim. Marka da olmazsan arkada olursun. Bu marka için özgür gençler lazım. Cumhurbaşkanını eleştirebilecek genç, eleştirince sabahın beşinde polisler kapıya gelmeyecek. Wikipedia’yı açacağız, passoligi kaldıracağız. Türkiye’de yapacağımız işin özeti şu; 3B. Barışacağız, Büyüyeceğiz, Bölüşeceğiz. Emekli maaşına bakın, birisi 840 lira alıyor, diğeri 6 bin 500 lira alıyor. Bunu 9 katın altına 2 kata indireceğiz. Emeklilere Ramazan’da Kurban’da biner lira olmaz, doğru değil. Kanun çıkaracağız, o günkü asgari ücret kaç paraysa o parayı vereceğiz. 3B’yi 3Y ile yapacağız. Yönümüz belli olacak. Yönümüz Avrupa Birliği. Yönetimiz demokrasi. Güçlü bir lider ve liyakatlı bir ekip olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunu Çanakkale ruhu ile başaracağız. Bu millet bulgur pilavı ile üzüm hoşafı ile nasıl başardıysa öyle başaracağız. Bir medya kuruluşunun el değiştirme işinde 1 milyar dolar kredi verdi. Benim Cumhurbaşkanlığımda Ziraat Bankası verdiği kredinin yüzde 80’inini çiftçiye verecek. O 1 milyar doları fabrikalara verseydi, bin fabrikaya 4,5 milyon lira verecekti. Bin fabrika ayağa kalkardı. KOBİ’lere 10 bin KOBİ’ye verseydi, 450’şer bin lira para verirdi. Çiftçiye verseydi, 100 bin çiftçiye 4 bin 500 lira vermiş olacaktı. Onlar bir kişiye verdi. Bunlar kötü insan. Balıkesir, sizden bir şey istiyorum. Yüzde 50’nin üzerinde istiyorum. İki, ayrıca yüzde 10 enişte oyu istiyorum. O zaman bir şey daha yapın. Devletin uçağı, arabası onda. Biz sizden topladıklarımızla yapıyoruz. Enişteye kampanya ile destek olun, olur mu? 25 bin kişi para yatırdı. 15 bini Balıkesir’den mi bunların? Bankada kuyruk olsun, miktar önemli değil. Tamam mı Balıkesir? 24 Haziran’a kadar hastalanmak, uyumak yok"