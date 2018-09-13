İnşaat firmaları taleplerini dile getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun daveti ile Balıkesir Ticaret Odası mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörüne yönelik firmalarının bulunduğu Meslek Komiteleri ile bir araya geldi.

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili sektör Meslek Komitelerinin temsilcileri katıldı.

İnşaat sektörüne yönelik firmaların bina yapım ve ruhsatlandırma süreçleri ile ilgili beklentilerin değerlendirildiği toplantıda Meslek Komite Üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dile getirdiler.

Toplantıda konuşan Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula “Meslek Komitelerimiz mensubu oldukları meslek grubunun beklentilerinin dile getirildiği ve bunlara ilişkin raporların Oda Yönetim kurullarına sunulduğu kurullarımızdır. İnşaat sektörüne yönelik komitelerimiz gerek kendi aralarında gerekse ortak toplantılarda Belediyelerimiz nezdinde bina yapımı ve ruhsatlandırma süreçleri ile ilgili işleyişin hızlandırılması adına neler yapılabileceğine dair beklentilerini içeren bir raporu Yönetim Kurulumuza sunmuşlardır. Bizlerde söz konusu talepleri, çözüm noktası olması nedeniyle Büyükşehir Belediyemize sunmanın uygun olacağı düşüncesi ile böyle bir toplantıyı tertip ettik. Burada davetimize katılarak bize onur veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu, Sayın Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdikten sonra böyle bir toplantı ile beklentilere çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek. “ Söz konusu raporu ilgili birimlerimiz ile inceleyip, ayrıca Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanlarımız ve ilgili Daire Başkanları ile de paylaşılacak, revizyon ya da düzenleme getirilmesi gereken konuların üzerine hızlıca çalışmaları yapılarak gerekli düzenlemeler hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. “ dedi.

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli de bir süre sonra tekrar bir toplantı organize edilerek düzenlemelerin ne durumda olduğu ve işlevselliği hakkında yeniden bir araya gelinebileceği önerisinde bulundu. Bu öneri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu öneriyi yerinde bularak, hatta yapılacak olan bir sonraki değerlendirme toplantısına Karesi ve Altıelül Belediye Başkanlarının da katılımının daha faydalı olacağını belirtti.

Toplantı Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve 5. Meslek Komitesi Başkanı Sayın Ömer Işıklar'ın İnşaat Sektörü ve Mühendislerin beklentilerine ilişkin raporun sunumu ve rapor üzerine değerlendirmelerin yapılması ile son buldu.