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23 Ağustos 2018 21:18

İnşaat işçisi evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mustafa Göçmen (55) evinde bıçaklanarak öldürüldü.

İnşaat işçisi evinde ölü bulundu

23 Ağustos 2018 21:18


Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Merkez Kuyu Mahallesi Doğu Sokak’ta yalnız yaşayan inşaat işçisi Mustafa Göçmen’den uzun zamandır haber alamayan komşuları ve ev sahibi durumdan endişe ederek eve girdi. Eve giren komşular ve ev sahibi Mustafa Göçmen’in cansız bedeniyle karşılaşınca durumu emniyet birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre Mustafa Göçmen’in yaklaşık olarak 5 gün önce bıçaklanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Göçmen’in cesedi Bigadiç İlçe Savcılığının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.




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