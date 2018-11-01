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İnternet kafaciye pompalı tüfekle infaz

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gaziilyas Mahallesi'nde internet kafe işleten Fahri Doğan'a (63) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Mahalle sakinlerinin polise bilgi vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ve polis ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fahri Doğan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet zanlılarının yakalanmasına çalışılıyor.

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