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25 Haziran 2017 09:21

İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor

İnternet üzerinden alışverişe ilgi her geçen gün artarken, Kuzey Ege’nin zeytin ve zeytinyağları da sanal dünyada satış miktarı ile ilgi çekmeye başladı.

İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor

25 Haziran 2017 09:21


Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde üretilen ve kalitesiyle tesçillenmiş zeytin ve zeytinyağlarının internet üzerinden satışındaki artış dikkatleri çekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük metropol şehirlerde kaliteli ve güvenilir zeytin ve zeytinyağına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar internet üzerinde bölgedeki firmalardan geçtikleri siparişler ile sağlık iksiri zeytin ve zeytinyağına ulaşabiliyor. Her gün yüzlerce koli zeytin ve zeytinyağı ürününü kargo ile müşterilerine ulaştırdıklarını ifade eden zeytinyağcı Zafer Soykara, "Zeytinyağı satışları bu günlerde sanal alemde rağbet görmeye başladı. Müşteri daha önce alışveriş yaptığı bir mağazanın sitesine girip oradan değişik ödeme şekilleri ile siteler üzerinden uygun gördüğü ürünü alabilmekte. Türkiye genelinde bir çok il ve ilçeye ister iş yerlerine, ister evlere gönderebiliyoruz. Her ay ortalama 2 bin koli gönderiyoruz. Bunu yaklaşık 600, 700 kadarı İstanbul, bir kısmı izmir diğer bir kısmı da Ankara ve diğer iller. En çok zeytinyağı tercih ediliyor" dedi.




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