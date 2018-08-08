İpek: "Şehrimizden istediğimiz desteği bulamıyoruz"

Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da kamp hazırlık dönemi devam ediyor. Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek kamp dönemi ve oynanacak hazırlık maçları ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek düzenlediği basın toplantısında Balıkesir Toplu Konut A.Ş. (BALTOK) ile yapılan anlaşma sürecinde yerel basının büyük desteğini gördüklerini belirterek teşekkür etti.

Açıklamalarına devam eden İpek, Kartepe Kampını değerlendirerek “ Pazar günü 1. etap kamp çalışmalarını tamamlayarak futbolcularımıza izin verdik. Bu kampta oldukça verimli çalışmalar yaptık. Çarşamba günü de 2. etap kamp çalışmaları için Kızılcahamam’da bir araya geleceğiz. Bu etapta üç hazırlık maçı yapacağız. Sırasıyla 10 Ağustos’ta Adıyamanspor, 12 Ağustos’ta Hacettepespor ve 15 Ağustos’ta da Sakaryaspor ile oynayacağız. 25 Ağustos günü sezon açılışını gerçekleştirirken Manisaspor ile karşılaşacağız. Son hazırlık maçını Çanakkale Dardanelspor ile yapıp 2 Eylül’deki ilk lig maçını bekleyeceğiz" dedi.

Şehir Bandırmaspor’a destek olmalı

Göreve geldiklerinden bu yana şehirden beklediklerini desteği göremediklerini ifade eden Kayhan İpek " Kombineler, reklam panoları ve stikerlar konusunda hedeflediğimiz rakamları yakalayamadık. Stada konulacak reklam panolarında ücreti 5 bin lira olarak belirledik. İş adamlarımızdan reklam vermelerini bekliyoruz. Esnafımızın 20 liraya satılan stikerlarımızdan alarak işyerlerine yapıştırmalarını istiyoruz. Kombine almak için insanlar ligin başlamasını bekliyorlar. Bandırmaspor bir sevdadır. Hiçbir şey zorla olmaz. Bu zor süreç de yönetim olarak ateşten gömleği isteyerek giydik. Çünkü Bandırmaspor’u seviyoruz. Bandırma kentinin de bize destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Baltok ile olan anlaşma sürecinde basının büyük desteğini aldıklarını belirten İpek " Ancak bazı çıkan haberler yönetimimizi üzüyor. bir internet sitesinde yer alan " Bandırmaspor kiraya verildi " haberi art niyetli bir haberdir. Bandırmaspor kiraya verilmemiş, 1 yıllık sponsorluk anlaşmasını yapılmıştır. Bandırmaspor’un zor günlerinde elimizi taşın altına sokmamış olsaydık, Bandırmaspor’un kimlere satılacağını görürdünüz. Bizler kimseyle kavga etmek niyetinde değiliz. Barış ve huzur içinde bu kulübü içine düştüğü zor durumdan kurtarmanın derdindeyiz" şeklinde konuştu.