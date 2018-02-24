Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 18:45

İpekoğlu: "Yediğimiz goller duran toplardan geldi"

Spor Toto 1.

İpekoğlu:

24 Şubat 2018 18:45

Ligin 24 haftasında Balıkesir deplasmanında 2-0 mağlup olan Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu maç sonu toplantısına katıldı. İpekoğlu," Oyuna aslında iyi başladık. İyide gidiyorduk. Özellikle oyunun son bölümünde oyun içinde pozisyonları bulmayı düşünmüştük. Kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz. Bunun sonucunda kapandık 2 gol yedik. Bunlar atak ile yediğimiz gol değil. Duran toplardan yediğimiz gol. Konsantirasyon eksikliğinden yediğimiz goller diye düşünüyorum. Balıkesirspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bizden sonraki maçlarda çıkışa başlarlar" şeklinde konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç