İpekoğlu: "Yediğimiz goller duran toplardan geldi"

Ligin 24 haftasında Balıkesir deplasmanında 2-0 mağlup olan Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu maç sonu toplantısına katıldı. İpekoğlu," Oyuna aslında iyi başladık. İyide gidiyorduk. Özellikle oyunun son bölümünde oyun içinde pozisyonları bulmayı düşünmüştük. Kadro derinliği olmayan bir takıma sahibiz. Bunun sonucunda kapandık 2 gol yedik. Bunlar atak ile yediğimiz gol değil. Duran toplardan yediğimiz gol. Konsantirasyon eksikliğinden yediğimiz goller diye düşünüyorum. Balıkesirspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bizden sonraki maçlarda çıkışa başlarlar" şeklinde konuştu