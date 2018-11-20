İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş makinesini düştüğü çukurdan başka bir kepçe kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dere yatağında temizlik yapan iş makinesi bataklığa saplandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dere yatağında temizlik yapan iş makinesi bataklığa saplandı. Sulara gömülen iş makinesini başka bir kepçe kurtardı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da Karakoç Çayı'nda dere ıslahı yapan DSİ bünyesindeki bir iş makinesi, Sağ Sahil Sulama Birliği'ne ait su kanalında bir su birikintisinde batağa saplandı. İş makinesini kullanan operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak kepçeyi çıkarmak öyle kolay olmadı. Araç, Balıkesir'den gelen bir iş makinesi yardımıyla saplandığı çukurdan çıkarılabildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.