İş makinesini düştüğü çukurdan başka bir kepçe kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dere yatağında temizlik yapan iş makinesi bataklığa saplandı. Sulara gömülen iş makinesini başka bir kepçe kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da Karakoç Çayı'nda dere ıslahı yapan DSİ bünyesindeki bir iş makinesi, Sağ Sahil Sulama Birliği'ne ait su kanalında bir su birikintisinde batağa saplandı. İş makinesini kullanan operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak kepçeyi çıkarmak öyle kolay olmadı. Araç, Balıkesir'den gelen bir iş makinesi yardımıyla saplandığı çukurdan çıkarılabildi.