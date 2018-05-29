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29 Mayıs 2018 20:06

Işıklarda duramayan kamyon karayolunu savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırmızı ışıkta duramayan kamyon, 2 otomobil ve 1 minibüse çarptı.

Işıklarda duramayan kamyon karayolunu savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

29 Mayıs 2018 20:06

Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine gitmekte olan Vural K. yönetimindeki 35 HC 1172 plakalı kamyon, ışıklı kavşakta duramayıp Kamil Bolat yönetimindeki 10 N 8431 ve Recep Ertosun yönetimindeki 10 RU 776 plakalı otomobillere çarptı. Hızını alamayan kamyon ardından yoldan çıkarak yeşil alanda 150 metre ilerledikten sonra park halindeki 10 RL 965 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kamyon hurdaya çevirdiği minibüsü de 25 metre kadar sürükledikten sonra ancak durabildi. Kamyonun minibüse çarpmaması halinde, 20 metre ilerisinde bulunan petrol istasyonuna girmesinin daha büyük bir faciayla sonuçlanabileceği kaydedildi. Kaza sırasında kamyon sürücüsü Vural K. ile otomobil sürücüleri Kamil Bolat ve Recep Ertosun ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Damla Karaaslan yaralandı. Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye yolda uzun süre temizlik yapmak zorunda kaldı. Kamyonun ışık ihlali yaptığı iddia edilirken, büyük bir facianın ucuz atlatıldığı kaydedildi




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