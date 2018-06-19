İskele Mahallesinde 2018 yol programı tamamlandı

Belediye ekiplerince Güneş Caddesi’nde başlatılan parke taş yapım çalışmalarını, Başkan Yardımcısı Güngör Persil ve Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan yerinde inceledi.

2016 yılı içinde yenilenen Ören Mahallesi Siteler Bulvarı’ndan sonra İskele Mahallesi’ne kadar olan tüm yolları da parke taş döşeyerek, yeni ve modern görüntüsüne kavuşturan Burhaniye Belediyesi, İskele Mahallesi 2018 yılı parke taş yol programının son aşamasına start verdi. Güneş Caddesi’ndeki mevcut bozuk asfaltı söken belediye ekipleri, yerine yaklaşık 1250 metrekare parke taş döşeme çalışmalarına başladı. D-550 bölünmüş devlet karayolu kenarında toplanan yağmur suları ile Taylıeli’nden gelen Mezarlık Deresi’nin sularının bir kısmını denize ulaştıran İskele Mahallesi su tahliye kanalının ıslahı da 2015 yılı içinde tamamlanmıştı.

Çalışmaların birkaç güne kadar biteceğini ve böylece 2018 yılında İskele Mahallesi’nde yapılması planlanan beton parke yol yapım işlerinin tamamlanmış olacağını anlatan Başkan Necdet Uysal, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda büyük bir dönüşüm başlattıklarını söyledi. Burhaniye’nin merkez ve kırsal mahallelerinin modern ve ferah yollara kavuştuğunun altını çizen Uysal, “Çağımıza uygun kullanışlı yollar yaptık. Vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmak bizim görevimiz ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.