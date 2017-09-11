İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı

Erkeklerde ipi Kimutai Kiplimo göğüslerken, kadınlarda ise milli atlet Esma Aydemir birinci oldu.

Türkiye’nin olimpiyat tarihinde en iyi maraton derecesinin sahibi olan 1968 Meksiko City Olimpiyatları dördüncüsü İsmail Akçay adına yapılan 9. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu gerçekleşti. 304’ü erkek, 79’u kadın olmak üzere 383 sporcunun katıldığı yarışlarda Kenya, Amerika, Etiyopya, Fas, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak’tan da sporcular yer aldı.

Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen yol koşusunda 75 yaşındaki İsmail Akçay ile 1968 Maratonu 3.’sü Yeni Zelandalı Atlet Michael Robert Ryan da yer aldı.

Koşuda erkekler mücadelesini Kenyalı Kimutai Kiplimo 37:04’lik derecesiyle kazandı. Galatasaray Spor Kulübü’nden Saffet Elkatmış 37:18 ile ikinci, Faslı Youssef Ben Hadi ise 37:30 ile üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise 15 gün önce Universiade’da yarı maraton ikincisi olan milli atlet Esma Aydemir zirveye çıktı. 25 yaşındaki Bursa Büyükşehir Belediyespor atleti Aydemir, 43:44’lük derecesiyle 12 kilometrelik parkuru tamamlarken, ikinci olan Kenyalı Betty Chepkwony’ye 38 saniye fark yaptı. Chepkwony, 44:22 ile ikinciliği alırken, bir başka milli atlet Sebahat Akpınar 44:37 koşarak üçüncü sırada finiş gördü.

Yarışmada konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “İsmail Akçay efsane atletin adına düzenlediğimiz yol koşusunu önemsiyoruz. Bu yılki katılım daha fazla oldu. 7 ülkeden 20’ye yakın atlet İsmail Akçay ismine geldi. Altıeylül Belediyesi 2014 yılında kuruldu ve o yıldan bu yana organizasyonu üstlendi. Biz göreve geldiğimiz zaman İsmail Akçay koşusunun beşincisi düzenlenecek mi düzenlenmeyecek mi diye düşünülüyordu ancak yerel yönetimler olarak sahip çıktık ve şu an dokuzuncusunu yapıyoruz. Biz yaşarken değerlerimize sahip çıktık, heykelini diktik. İsmail Akçay ağabeyimiz 181 kez milli formayı dalgalandırdı. İsmail Akçay ağabeyimizin adına yapılan bu koşular gelecek nesillere örnek olmalı” dedi.

Yarışmaya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Milletvekili Sema Kırcı, Kasım Bostan, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.