İsmail Kurtlak resim sergisi açıldı

Balıkesir'li ressam İsmail Kurtlak, önceki gün açtığı sergiyle eserlerini Balıkesirlilerle buluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda “Yalnız Balıkesir” adıyla açılan serginin açılış kurdelesini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Soner Korkmaz, Destek Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Meral, ressam İsmail Kurtlak birlikte kestiler.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Soner Korkmaz sergi açılışında yaptığı konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını dile getirirken; özetle şunları söyledi; “Sergi Salonumuzda gerçekleştirdiğimiz ilk sergiyi hemşerimiz İsmail Kurtlak'ın yaklaşık 20 yılda tamamlamış olduğu eserleri bugün burada açılışıyla başlatmış olduk. Salonumuz siz sanatseverlerin ziyaretleriyle yaşamaya devam edecektir. Şu ana kadar onlarca sergi talebi başvurusu oldu. Hiç ara vermeden sergilerimiz devam edecektir. Bu salonda Balıkesirimizin tüm sanatsal değerlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Sanata ve sanatçıya değer veren bir başkan ve yine bu değerlere sahip çıkan siz değerli Balıkesirliler'e hizmet etmek gayesindeyiz. İlimizin her köşesinde kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz”dedi.

İsmail Kurtlak'ın 20 yılda tamamlayabildiği eserlerin sergilendiği resim sergisi 5 Ekim'e kadar Atatürk Parkı'nın yanındaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda sergilenmeye devam edecek.