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15 Mayıs 2018 16:35

İsrail, Havran’da protesto edildi

İsrail’in Filistin’de katliamı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Havran ilçesinde protesto edildiHavran Camikebir Caminde öğle namazı sonrası şehit edilen Filistinliler için Sela okundu ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail, Havran’da protesto edildi

15 Mayıs 2018 16:35

İsrail’in Filistin’de katliamı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Havran ilçesinde protesto edildi


Havran Camikebir Caminde öğle namazı sonrası şehit edilen Filistinliler için Sela okundu ve gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı, MHP Havran İlçe Başkanı Ömer Acar birer basın açıklaması okudular. Protesto olaysız bir şekilde sona erdi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı, MHP Havran İlçe Başkanı Ömer Acar, Havran Ülkü Ocakları Başkanı Sadettin Kul, Havran AK Parti Gençlik Başkanı Eray Öztemuz ve Havran halkı katıldı.




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