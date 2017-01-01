İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar’ın acı haberi, ailesinin ikamet ettiği Balıkesir’in Erdek ilçesine ulaştı.

Aslen Gümüşhaneli olan özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar, Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu. Acı haber, Karcılar’ın Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Ailenin cenazeyi almak üzere İstanbul’a gittiği ve cenazeyi alarak Erdek’e getirecekleri öğrenildi.