İstanbul’dan gelip Ayvalık’ın çevre sorunlarını masaya yatırdılar

Sarımsakta konakladıkları otelde Ayvalık Kent Konseyi öncülüğünde ilçede faaliyet gösteren çevrecilerle yapılan toplantıda bir araya gelen Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyelerine; Konsey Başkanı Filiz Karayelli teşekkür etti. Toplantıda konuşan Başkan Karayelli; Türkiye ve Ayvalık’taki çevre sorunlarını özetlerken, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği ‘ne öncülük eden Orman Mühendisi Salih Sönmezışık ve dernek başkanı Ömer Sert’te çevre sorunlarıyla ilgili kısa birer değerlendirmede bulundular. Toplantıda; Türkiye ve Dünya Orman Mühendisleri Odası eski Başkanı ve Madra dağı Çevre Platformu Sözcüsü Salih Sönmezışık, yüz ölçümü olarak Türkiye’nin en büyük doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın Türkiye ve dünyadaki tabiat parkları içinde en estetik tabiat parkı olduğunu anlatırken, Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler de Ayvalık Tabiat Parkı ile Ayvalık’taki sit alanları konusunda bir sunum yaptı.