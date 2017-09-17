Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 08:11

İstanbul’dan gelip Ayvalık’ın çevre sorunlarını masaya yatırdılar

İstanbul’da faaliyet gösteren Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, 50 kişilik bir grup olarak; Ayvalık’taki çevre ile ilgili sorunları yerinde incelemek amacıyla Ayvalık ve Kaz dağlarına yönelik bir gezi düzenledi.

İstanbul’dan gelip Ayvalık’ın çevre sorunlarını masaya yatırdılar

17 Eylül 2017 08:11


Sarımsakta konakladıkları otelde Ayvalık Kent Konseyi öncülüğünde ilçede faaliyet gösteren çevrecilerle yapılan toplantıda bir araya gelen Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyelerine; Konsey Başkanı Filiz Karayelli teşekkür etti. Toplantıda konuşan Başkan Karayelli; Türkiye ve Ayvalık’taki çevre sorunlarını özetlerken, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği ‘ne öncülük eden Orman Mühendisi Salih Sönmezışık ve dernek başkanı Ömer Sert’te çevre sorunlarıyla ilgili kısa birer değerlendirmede bulundular. Toplantıda; Türkiye ve Dünya Orman Mühendisleri Odası eski Başkanı ve Madra dağı Çevre Platformu Sözcüsü Salih Sönmezışık, yüz ölçümü olarak Türkiye’nin en büyük doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın Türkiye ve dünyadaki tabiat parkları içinde en estetik tabiat parkı olduğunu anlatırken, Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler de Ayvalık Tabiat Parkı ile Ayvalık’taki sit alanları konusunda bir sunum yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç