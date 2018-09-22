İstanbullight 2018 Fuarı'na Karesili gençler damga vurdu

BALIKESİR (İHA) – İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı'na “Aydınlık Gelecek Gençlerle Gelecek” projesi ile katılan Karesili gençlerin standı ziyaretçi akınına uğradı.

11. İstanbullight Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı, 19-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerle buluştu. Fuarın en renkli katılımcısı ise Balıkesir'in gençleri oldu. Karesi Belediyesi ile Karesi kaymakamlığı arasında imzalanan protokol ile Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü ve TC. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünün birlikte yürüttüğü “Aydınlık Gelecek Gençlerle Gelecek” projesi, aydınlatma sektörünün büyük firmalarının beğenisini kazandı.

Çok hızlı bir şekilde büyüyen aydınlatma sektörünün tekniğe ve estetiğe aynı anda hakim olan nitelikli eleman ihtiyacını gidermek amacı taşıyan proje kapsamında TC. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin hayal güçleri, teknik bilgilerle geliştirildi. Aynı anda İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de temel sanat eğitimi verildi. Daha sonra bir araya gelen öğrenciler, tasarladıkları ürünlerle Mayıs ayında bir sergi açmışlardı.

Aydınlatma sektörünün ana aktörlerinin başında yer alan Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından projeleriyle İstanbullight 2018 Fuarı'na davet edilen Karesili gençlerin standı birçok ülkeden ziyaretçinin akınına uğradı. TC. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Gülfer Tetik ve Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Öğretmeni Erdem Doğan ile birlikte projenin mimarlarından olan Elektronik Öğretmeni Ahmet Keskin, fuar kongreleri kapsamında aydınlatma sektörü temsilcilerine sunum yaptı. Sektörün istihdam ihtiyacı ve mesleki eğitimin önemi konulu sunumda projenin detayları da profesyonellerle paylaşıldı.

Uluslararası bir fuarda Balıkesir'i başarıyla temsil eden gençler, projenin başından beri kendilerine en büyük desteği veren Antalya'daki Fiberli Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Güleç'e de Fiberli'nin logosu olan kutup ayısı tasarımlarını hediye ederek fuarın son gününe renk kattılar.

Öğrencilerle beraber fuarda yer alan proje koordinatörü İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Öğretmeni Ahmet Keskin, fuar dönüşü yaptığı açıklamada, “2017 yazında Gülfer hocamla birlikte proje fikrini oluşturduğumuzda önce 2017 Eylül ayında düzenlenen İstanbullıgt 2017 Fuarına katılmış ve başta ATMK ve AGİD olmak üzere çok sayıda firmaya proje fikrimizi anlattık. Bu süreçte Özellikle Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Sermin Onaygil, AGİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kevork Benlioğlu ve FİBERLİ firması Pazarlama direktörü Sayın Nuri Yıldız proje fikrimizi çok beğendi ve bu projenin içinde yer almak istediklerini söylediler. O fuardan döndükten sonra Karesi Belediyemiz ile Karesi Kaymakamlığımızın destekleriyle yola çıktık ve biliyorsunuz geçen yıl UNESCO Dünya Işık Gününde ATMK üyelerinin de katıldığı bir sergi açtık. Serginin ardından yine ATMK ve AGİD'in desteği ve Dünyanın en büyük fuar organizatörü UBM tarafından İstanbullıght 2018 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarına davet edildik. Fuarın en görünür yerinde ve neredeyse fuarın en büyük stant alanlarından biri olarak 49 metrekare bir stant hazırladık. Bunun yanı sıra UBM tarafından bir de sunum saati verildi. Böylece sektöre mesleki eğitimi ve projemizi bütün detaylarıyla tanıtma fırsatı bulduk. Sunumun ardından UBM, önümüzdeki yıl için daha büyük bir stant hazırlama sözü verdi. Sonuçta oldukça yorucu bir süreç yaşasak da gençlerimizin ışığını arttırdığımız gerçeği bütün yorgunluğumuzu aldı.

Bugüne kadar projemizin hayata geçmesinde büyük destek veren Başta Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere, Başkan Yardımcımız Mürsel Sabancı Bey'e, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ahmet İnan'a okullarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu fuarda olmamızı sağlayan ATMK, AGİD ve UBM Yöneticilerine bizlere yaşattığı unutulmaz deneyim için minnettarlığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca her ne kadar uzakta olsalar da hep yanımızda hissettiğimiz PSL elektronik fiberli Firmasının bütün personeline de teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.