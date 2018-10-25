İstihdam toplantısı yapıldı

Balıkesir'de istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu geliştirici, işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan kurulda gündem maddeleri konuşularak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

"İstihdam oranlarını artırmak istiyoruz"

Toplantı öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Vali Ersin Yazıcı, il genelinde tarım ve sanayi sektöründe iş imkanlarının bulunduğunu, istihdam oranlarını artırmak için yapılması gereken uygulamalar ile alınacak tedbirlerin görüşülmesi konusunda değerlendirmeler yapmak üzere bir araya gelindiğini ifade ederek, toplantının Balıkesir için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve toplantıyı başlattı.

Mesleki okullarda eğitim gören öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına büyük önem verdiklerini bildiren Vali Yazıcı, "İlimizde istihdama yönelik kurs ve programlar, mesleki eğitimde açılacak ve kapanacak bölüm ve dallar konusunda kararlar alınarak bu kararlar doğrultusunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir" dedi.

Balıkesir düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek olan politikalara katkının sağlanması gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, kurul üyelerine bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da, yeni dönem içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurul gündemine getirilen mesleki eğitim alanında bölüm ve dal açma kapatma taleplerinin eğitim kurumunun bulunduğu bölge ve istihdam durumu göz önünde bulundurularak değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.