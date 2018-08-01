İtfaiye erleri yangınlara düzenli spor yaparak hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar, Edremit başta olmak üzere Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç’te faaliyetlerinde daha etkin olmak için her gün düzenli olarak spor yapıyor. İtfaiye erleri yangın ve diğer olaylara müdahale ederken kondisyonlarının iyi olması için her gün yarım saat spor çalışması yapıyor. Çeşitli spor hareketleri ile ısınma işlemini gerçekleştiren erler, koşu ve çeşitli sportif hareketler yanında yaptıkları çeşitli dallardaki maçlarla günlük sporlarını tamamlıyorlar.