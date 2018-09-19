İtfaiyeciler dalışta takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu

13-16 Eylül tarihleri Arası Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2018 Serbest Dalış Açık Su Büyükler ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ulaşılmazı zor bir başarı elde etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yeni bir Türkiye rekoru geliştirdiği şampiyonada takım halinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonada Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Rüstem Derin, tek palet dalında tek nefes ile 71 metre dalarak Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Balıkesirli sporcu Derin, ayrıca yarışmanın 4. gününde ip destekli paletsiz 71 metre dalarak ikinci kez altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Şampiyonada bir diğer Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı sporcusu Gökhan Şenses, çift palet dalında 56 metrede dalarak önce bronz ardından ip destekli paletsiz alanındaki yarışmada 61 metrelik dalarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı şampiyonada elde ettiği iki altın, bir gümüş birde bronz madalya ile ülkenin en seçkin kulüplerini geride bırakarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Takım antrenörü ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı antrenörü Sedat Osmanoğlu, elde ettikleri başarı nedeniyle başta sporcularını ve kendilerine destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kelemençe'ye ve Antrenmanlarında büyük destek veren Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz Bey e teşekkür etti. Osmanoğlu, “Balıkesir coğrafi konumu özellikle Ege ve Marmara'ya olan kıyıları tabiat güzellikleriyle, deniziyle Türkiye'nin en şanslı illerinden birisi. Bu vesile ile su altı sporlarında böyle bir başarının elde edilmesi asla tesadüf olamaz. Başarımız devamı sürecek” dedi.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sporcuları, bir süre önce Milli forma ile Portekiz'de katıldıkları Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonasında en büyük balığı vurarak ev sahibi Portekiz takımını geride bıraktı ve Türk Milli Takımının Dünya Şampiyonu olmasında büyük katkı sağlamıştı.