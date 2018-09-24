İtfaiye'den engelli öğrencilere eğitim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek okuldaki engelli öğrencilere yangın hakkında eğitim verdiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz etkinlikte öğrencilere bilgi verirken 112 okulda 112 eğitim vereceklerini açıkladı. Yılmaz; “Bu hafta itfaiye haftası. İtfaiye haftası programlarımız çerçevesinde 112 okulda 112 eğitim ve tatbikat programımızın ilkini gerçekleştirmek üzere buradayız. Sabah protokol programlarımız vardı. Sizlerle bir aradayız. Toplumumuzun bütün kesimlerine yönelik ayrı ayrı programlar düzenledik. Öğrencilerimize yönelik gençlere yönelik ev kadınlarımıza yönelik bütün kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece Balıkesir merkezde değil bütün ilçelere kırsal mahallere varana kadar eğitim programlarımız var. Tek bir hedefimiz var İtfaiye hizmetlerimizi tanıtmak sizleri bilinçlendirmek bir farkındalık oluşturmak. Bir olayla karşılaştığınızda itfaiye gelene kadar hepimizin yapabileceği şeyler var. Hepinizi birer gönüllü itfaiyeci olarak görüyoruz. İnşallah Balıkesir'de de büyük bir gönüllü itfaiye ordusu kuracağız. İlk startı da burada veriyoruz. 36 istasyonda 656 personelimizle hizmet veriyoruz. 8 ayda 6 bin 245 olaya müdahale etmişiz. Günde ortalama 25 itfaiye olayı var müdahale edilen. İtfaiye olaylarında 1004 vatandaşımız bin 248 canlılarımızı zarar görmeden yangından kurtardık. Biz toplumu bilinçlendirmek adına çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

Bilgilendirme sonrasında engelli öğrenciler itfaiye araçlarını incelerken bir öğrenci de itfaiye aracıyla okul bahçesini suladı. Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi müdürü Ahmet Hamdi Kılıç'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine verdikleri bilgilendirme nedeniyle teşekkür etti.