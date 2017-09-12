İtfaye aracı ile hastaneye yetiştirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir kişi hastaneye itafiye aracı ile yetiştirildi

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Öğrtemenevleri Mahallesi sahilinde meydana geldi. Güneşlenirken göğüs kısmından ağrı hissederek fenalaşan kişin yardımına cankurtaran ekipleri yetişti. İlk müdahaleyi yapan ve kalp hastası olduğunu öğrenen ekipler, durumun aciliyeti üzerine itfaiye aracı ile hemen hastayı Burhaniye Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. İsimi öğrenilmeyen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.