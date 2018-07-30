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30 Temmuz 2018 09:48

İvrindi Halk Eğitimde yaz kursları yoğun ilgi gördü

İvrindi ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yaz etkinlikleri kapsamında düzenlen kurslar yoğun ilgi gördü.

İvrindi Halk Eğitimde yaz kursları yoğun ilgi gördü

30 Temmuz 2018 09:48

İvrindi’de Merkez Mahalleleri ile Gökçeyazı Korucu ve Bozören Mahallesinde Futbol Kursları düzenlenirken, 7 Eylül İlkokulunda jimnastik, judo, resim, El Sanatları Kursları, Spor Salonunda ise güreş ve voleybol kursları açıldı.


Korucu, Yağlılar, Mallıca ve Yürekli Mahallelerinde de el sanatları kursları açıldığını anlatan İvrindi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, kurslara yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. İvrindi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün tatil yapmadığını anlatan Müdür Kunduzcu, “İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak hedefimiz, İvrindi Merkez ve Kırsal Mahallelerdeki halkımızı, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusundaki eğitimlerle buluşturarak, daha nitelikli hale gelmesi ve daha çok üretip mutlu olmalarına katkı sağlamaktır. Öyle ki, bu eğitimler, güzel vatanımızı, geleceğimizi emanet edeceğimiz genç nesiller için olursa çok daha anlamlı oluyor. Onların zararlı alışkanlıklardan ve teknolojik bağımlılıktan korunup, bir hüner bir beceri kazanıp bir iş başardığındaki heyecan ve mutluluğunu görmek bizim için en büyük onur ve enerji kaynağıdır. Bu çalışmaların yapılmasında bizlere destek olan Kaymakamımız Server Sinanoğlu’na, Belediye Başkanımız Recai Baytar’a, İlçe Spor Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm personele katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.




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