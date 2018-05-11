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11 Mayıs 2018 13:14

İvrindi İHL mezunları kahvaltıda bir araya geldi

Balıkesir’in İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları kahvaltıda bir araya geldi.

İvrindi İHL mezunları kahvaltıda bir araya geldi

11 Mayıs 2018 13:14


Okulun 1996 mezunları Patlak Göleti kenarında Mali Müşavirler Meslekte Birliği Sultanbeyli İlçe Başkanı Mahfuz Kıyıcı organizatörlüğünde, bir araya geldiği etkinlikte mezunlar okul yıllarını yad ederlerken, unutulmaz bir gün yaşadılar.


Kahvaltıya İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel de katıldı. Etkinlikte, mezunlar gününün 11 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Katılımcılara teşekkür eden Mahfuz Kıyıcı, “ Davetimizi geri çevirmeyerek beni onurlandıran değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Ulaşamadığımız ve çeşitli sebeplerle katılamayan arkadaşlarımızı 11 Ağustostaki pilav gününde aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.




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