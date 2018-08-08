İvrindi Millet Parkı temeli atıldı

Yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak olan İvrindi Millet Parkı’nın 29 Ekim’de açılması planlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 55 bin m2 alan üzerinde kurulacak olan İvrindi Millet Parkı temel atma töreni İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Şubaşı’nın selamlama konuşması ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu belediyecilik anlayışının artık tamamen değiştiğine vurgu yaparak “Cumhurbaşkanımızın özellikle son seçim döneminde dile getirmiş olduğu insanların artık gönüllerin dokunmak lazım, insanların ihtiyaçlarına birebir cevap vermek lazım, belediyecilik artık insanın doğumundan ölümüne kadar her ihtiyacı ile ilgilendirmek, onun hayatını kolaylaştırmak için her türlü işin altına imzamızı atmamız lazım. Trend gittikçe bu tarafa gidiyor, doğru olanda bu. Tabi ki asli işlerimiz var. Onlar mutlaka yapılacak. Ama artık insanlarımızı hayatını kolaylaştıran, onların hayat ve refah seviyesini yükselten işlere daha fazla önem vermeye başladık. İşte bunlardan birisi de Millet Bahçeleri. İnsanlarımız artık daha fazla yeşil alan istiyor. Yürüyüş yolları istiyor. Bisiklet yolları istiyor. Fetness alanları ve piknik yapabileceği alanlar istiyor. Kahvesini içebileceği kafeteryalar istiyor. Yanında kütüphanesi ve oyun salonlarıyla beraber donanımlı yerler istiyor. İşte Millet Bahçeleri fikri insanların bu asli ihtiyaçları; sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verebilecek önemli bir projedir. Bu konuda bizde nerelere Millet Bahçeleri yapabiliriz diye ciddi bir çalışma içerisindeyiz”dedi.

İvrindi’nin cazibe merkezi haline dönecek

Temeli atılacak olan İvrindi Millet Parkının daha önce planlanmış bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Konseptini daha da geliştirerek, içine kütüphane ve kafeteryasını da ilave ederek İvrindi’nin park ihtiyacını kökünden çözmüş olacağız. İçinde bulunduğumuz alan tam 52 bin metrekare, İvrindi nüfusu tüm mahalleleri ile 39 bin. Bütün İvrindi’yi toplasanız burada 1 metrekareden fazla yeşil alan düşüyor. İvrindi’nin merkezi ise 7 bin nüfuslu, burada sadece bu parkta İvrindi merkezde yaşayan insanlara 8 metrekare yer düşüyor. İşte AK Parti belediyeciliğindeki fark burada. Yeşil alanları arttırma gayreti içerisindeyiz. Bu Millet Parkı içinde; 3 adet çocuk oyun parkı, survivor parkı, oturma ve dinlenme alanları, fetness aletleri gurubu, piknik alanları, 4 adet kamelyası, lavabo, mescid, yürüyüş ve bisiklet yolları ile otoparkı olacak. İvrindi’ye yakışır bir park olacak. Buranın okullar bölgesinde olması ayrı bir anlam ifade ediyor. 3-4 okul var, yenisi de yapılacak. Burası İvrindi’nin cazibe merkezi haline dönecek”şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise “İvrindi bunu hak ediyor. Diğer ilçelerimizde hak ediyor. Büyükşehir Belediyemiz Balıkesir’i dünyada sayılı iller arasında bu yarışta önde olan grup içerisine almak adına güzel şeyler yapıyor. Bizde elimizden geleni desteği yapıyoruz”dedi.

Konuşmaların ardından İvrindi Millet Parkı’nın temeli okunan duaların ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Belediye Başkanı Hasan Avcı, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur tarafından atıldı.