İvrindi’de ’E-Zümre Modülü’ bilgilendirme toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçedeki tüm okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel başkanlığında, şube müdürü Metin Çetinkaya ve Mebbis yöneticisi Mehmet Keklik tarafından E-Müfredat Modülü üzerinde kullanılacak olan sistem bilgilendirme ve tanıtım toplantısı sistemin çalışma özellikleri anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda okul müdürlerinin sistem ile ilgili soruları da cevaplandırıldı.