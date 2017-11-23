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23 Kasım 2017 12:53

İvrindi’de ’E-Zümre Modülü’ bilgilendirme toplantısı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, okul müdürleri için ’E-Kurul ve E-Zümre Modülü’ eğitim toplantısı yapıldı.

İvrindi’de ’E-Zümre Modülü’ bilgilendirme toplantısı

23 Kasım 2017 12:53


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçedeki tüm okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel başkanlığında, şube müdürü Metin Çetinkaya ve Mebbis yöneticisi Mehmet Keklik tarafından E-Müfredat Modülü üzerinde kullanılacak olan sistem bilgilendirme ve tanıtım toplantısı sistemin çalışma özellikleri anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda okul müdürlerinin sistem ile ilgili soruları da cevaplandırıldı.




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