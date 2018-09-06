İvrindi’de ’Yaz Etkinlikleri’ Sergisi

Öğrenciler, yaptıkları eserler hakkında yetkililere ilgili bilgiler verirken, kurs öğretmenlerine de teşekkür etti. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, “Yaz kurslarına katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yaparak ustalarını aratmamışlar. Hepsinin heyecanları gözlerinden okunuyor. Teker teker hepsini kutluyorum” dedi.

Öğrenci velileri de, çocuklarının yaz döneminde boş zamanlarını böyle verimli geçen bir kursa katılmalarından çok memnun olduklarını belirterek Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.