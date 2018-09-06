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06 Eylül 2018 14:49

İvrindi’de ’Yaz Etkinlikleri’ Sergisi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Yaz Etkinlikleri’ kapsamında, öğrencilere yönelik açılan el sanatları kursları sergisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel tarafından vatandaşların beğenisine sunuldu.

İvrindi’de ’Yaz Etkinlikleri’ Sergisi

06 Eylül 2018 14:49


Öğrenciler, yaptıkları eserler hakkında yetkililere ilgili bilgiler verirken, kurs öğretmenlerine de teşekkür etti. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, “Yaz kurslarına katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler yaparak ustalarını aratmamışlar. Hepsinin heyecanları gözlerinden okunuyor. Teker teker hepsini kutluyorum” dedi.


Öğrenci velileri de, çocuklarının yaz döneminde boş zamanlarını böyle verimli geçen bir kursa katılmalarından çok memnun olduklarını belirterek Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.




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