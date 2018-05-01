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01 Mayıs 2018 14:36

İvrindili aşçılar tam not aldı

İvrindi ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün İşkur desteğiyle açtığı aşçı yardımcılığı kursu devam ederken, Balıkesir 5.

İvrindili aşçılar tam not aldı

01 Mayıs 2018 14:36

İstihdam Fuarı’na katılan kursiyerler tam not aldı. Kursiyerler hazırladıkları Yörük Çadırı konseptiyle fuara renk kattı.


İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı aşçı yardımcısı kursu başarı ile devam ederken, kursiyerler Balıkesir’de 5. İstihdam Fuarı’nda hamur açtı, gözleme ve börek yaptı. Fuarı gezenlerin takdirini toplayan İvrindili kadınlar Vali Ersin Yazıcı’nın da dikkatini çekti. Kursiyerler ve İvrindi Halk Eğitimi Müdürü Arif Kunduzcu ile sohbet eden Vali Yazıcı, İvrindi Halk Eğitim Merkezi’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Kursiyerlere teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, “Açtığımız kurslar büyük ilgi görmektedir. Buda bizi daha çok kurs açmamız için teşvik ediyor.Aşçı yardımcılığı kursumuzda ilgi gördü. Kursiyerlerimiz İstihdam Fuarındaki gösterileri ile de takdir topladı. Hepsini kutluyorum. Kurslarımız devam edecek” dedi.




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