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İYEP Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Öğretmenevinde yapıldı.


İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ilkokulların 3. ve 4. sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve Matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve bu program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan bu programla okula devam edemeyen göçmenler ve mevsimlik tarım işçileri gibi dezavantajlı öğrencilerin de yararlanabileceği kurslarla, akademik başarının arttırılması amaçlanıyor.


İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) programında öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmesini, okuduğunu anlama düzeyini artırmasını, Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

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