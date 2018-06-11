‘İyilik Sofrası’ Güre’de kuruldu

Müftülüğün örnek ev sahipliğinde, Güre’de bulunan tatil sitesinde düzenlenen ve Müftü Sait Emin Arvas’ın davetlileri kapıda karşıladığı iftar yemeğine, Kaymakam Ali Sırmalı, İl Müftüsü Ramazan Topcan, ilçe sakinleri ve şehit-gazi aileleri ile basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, “Ramazan ayının başlangıcının rahmet, ortasının mağfiret sonunun ise kurtuluş oluğunu, Ramazanın 11 ayın sultanı olduğunu belirtti. Kaymakam Ali Sırmalı’da, "Devlet olarak kucaklamamız gereken değer verdiğimiz insanlarımız aramızda. Hepinizi burada görmekten son derece mutluyum. Bu ayın birleştirici, kaynaştırıcı, misyonunu görüyor ve yaşıyoruz" dedi.

Gecede, aziz şehitlerimizi yad etmek için hazırlanan özel sinevizyon ve Türkiye Diyanet Vakfını tanıtıcı sinevizyon sunumları yapıldı. İftar ziyafetine katılan bütün davetlilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. Ayrıca yardıma muhtaç ailelere Ramazan ayı özel yardım kartları dağıtıldı. İmam Hatip Ender Çöygün’ün Kuran-ı kerim tilaveti ve müezzin Himmet Kertik, Bayram Korkmaz ve İbrahim Gündoğan’ın kaside ve ilahileri ise geceye ayrı bir renk kattı. Davetliler organizasyonu düzenleyen yetkililere teşekkür ettiler. Edremit Müftülüğü Şube Müdürü Adem Polat’ın yaptığı dua ile iftar sona erdi.