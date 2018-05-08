İzmir Devlet Senfoni Orkestrasından öğrencilere eğitim konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Karesi’de çocukları çok sesli müzik ile tanıştırmak ve onlara müziği sevdirmek amacıyla Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi ve Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu’nda eğitim konseri verdi. Keman Sanatçısı Gündüz Öğüt ve beraberindeki sanatçılar, gün içerisinde gerçekleştirdikleri eğitim konserinin ardından Necati Bey Eğitim Fakültesi’nde muhteşem bir konsere imza attı.

"Her şehrin bir ritmi olmalı"

Konserde; Mozart’tan Aşık Veysel’e, Vivaldi’den Yunus Emre’ye ve Yeşilçam müziklerine uzanan geniş bir repertuarı Balıkesirlilerin beğenisine sunan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, ayrıca salonda bulunan çocuklara da kısa bir atölye çalışması yaptırdı. Konserin ardından sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Yücel Yılmaz, "Her şehrin bir sesi, bir ritmi ve kendini ifade etme şekli olmalı ve bu ses grup olarak evrene yansıtılmalı" dedi.

Karesi Belediyesi olarak çalışmaların odağına insan ve insana değer katacak projeleri yerleştirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Tabi ki fiziksel çalışmaları da yapıyoruz. Ama fiziksel çalışmalar ehil ellerde kısa sürede tamamlanıyor. İnsanın yetişmesi için ise yıllar gerekiyor. Kaliteli ve nitelikli bir insan ancak müzikle, sporla, sanatla yetiştirilebilir. İyi ki geldiniz, iyi ki bu akşam bizlerle beraber oldunuz" açıklamasında bulundu.

Karesi Kaymakamlığı Karesi Kent Konseyi ve Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu Konseri; Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, KADEM İl Temsilcisi Zeliha Kahraman ve müzikseverlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.