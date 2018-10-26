Jandarma bu kez pelikan yakaladı

İlginç olay, Erdek ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye esnasında Erdek-Bandırma karayolu kenarında pelikan gördü. Hayvanın yanına giden ekipler jandarma ekipleri duyarsız kalmayarak yol kenarında bulunan pelikanı yakalayıp araca aldılar. Erdek jandarma komutanlığına getirilen pelikan, İlçe Tarım ve Orman müdürlüğünden gelen teslim edildi. Jandarma ve orman yetkililerinin yaptığı araştırma sonrası, pelikanın ilçede bulunan hayvanat bahçesinden kaçtığı öğrenildi.

Doğa Hayatı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne haber verilmesinin ardından ekipler tarafından korumaya alınan pelikanın gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından hayvanat bahçesine geri verileceği açıklandı.