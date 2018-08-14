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14 Ağustos 2018 11:01

Jandarma cezaevi firarisi hırsızı yakaladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde cezaevi firarisi hırsız yakalandı.

Jandarma cezaevi firarisi hırsızı yakaladı

14 Ağustos 2018 11:01


Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Hacıbozlar Mahallesinde bir bakkaldan hırsızlık yapıldığı bilgisinin alınması üzerine jandarma çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayına karışan otomobil tespit edildi. İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında aracın Burhaniye ilçesinde olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Hırsızlık yapan şahıs ilçe girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi ancak firari durmak istemedi ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol dışına çıktı. Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Y.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede 3 bin 500 lira para, 510 paket sigara, 2 demir kesme makası, 1 levye, elfeneri, eldiven, bıçak ve başka bir araca ait ikiz plakalar ele geçirildi. Göz altına alınan Y.G’nin Balıkesir Açık Cezaevinden firar ettiği ve yağma ve hırsızlık suçlarından arandığı öğrenildi.




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