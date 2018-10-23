Jandarma trafiği havadan ve karadan denetliyor

Balıkesir'de jandarma ekipleri trafiği havada ve karadan denetledi. Denetlemeler sırasında 36 araca 11 bin 273 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu proje kapsamında Balıkesir Kütahya yol güzergahında trafiği havadan helikopterle ile karayolunda da ekiplerle kontrol etti. Jandarma ekipkleri Altıeylül, Kepsut ve Dursunbey ilçe sınırları içinde havadan gelen bilgiler desteğinde 36 araca 11 bin 273 lira idari para cezası keserken, 23 aracı trafikten men etti. Ayrıca kurallara uymayan 2 sürücünün belgesine el koydu.