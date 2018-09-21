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Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirine operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bin 450 gram esrar ele geçirildi.


Savaştepe'de jandarmanın uyuşturucu operasyonları aralıksız sürdürüyor. Jandarma yaptığı istihbarat çalışmasında Savaştepe Karaçam Mahallesinde yaptığı aramada N.Y. tarafından dere yatağında saklandığı tespit edilen bin 450 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak N.Y. gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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