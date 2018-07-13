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13 Temmuz 2018 14:18

Jandarmadan ’Çocuklarımız Güvende’ operasyonu

Balıkesir jandarması çocukların huzur ve güveni için operasyon düzenledi.

Jandarmadan ’Çocuklarımız Güvende’ operasyonu

13 Temmuz 2018 14:18

Jandarmanın yaptığı operasyonlarda adli makamlarca aranan 14 kişi yakalandı.


Balıkesir ili genelinde jandarma 73 ekip ve 300 personel ile "Çocuklarımız Güvende-2" operasyonu yaptı. Ülkemizde çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerini sağlayabilmeleri, her türlü suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının engellenmesi amacıyla "Çocuklarımız Güvende-2" uygulaması kapsamında operasyon yapıldı. Yapılan uygulama sırasında 61 internet kafe, 157 park, bahçe ve 302 kahvehanede 3 bin 541 kişiye GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 1 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, hakkında arama kaydı bulunan 1 şahıs gözaltına alındı ve bu kişilere bin 46 lira idari para cezası uygulandı. Jandarmanın yol uygulaması sırasında 398 araç kontrol edilmiş, 1 araca 108 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 3.4 gram bonzai ele geçirildi.




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