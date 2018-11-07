Jandarmadan kaçak oto yedek parça operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri Sındırgı'da bir araca yaptığı operasyonda kaçak oto yedek parçası ele geçirdi.

Jandarmanın yaptığı istihbarat çalışmasında, Sındırgı'nın Akçakısrak mahallesine kaçak oto parçası getirileceğinin öğrenilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile durdurulan araçta yurda yasadışı yollardan getirildiği anlaşılan 575 bin lira değerinde 2 bin 520 parça araç beyni, merkezi kilit, zenon kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.Ç. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatılırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ele geçirilen kaçak eşyalar Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.